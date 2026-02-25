Wenn wir Klebeband, zum Beispiel für ein Paket, abziehen, dann entsteht ein besonderes Geräusch, dass man vielleicht ganz gut mit dem Wort "kreischend" beschreiben kann.

Forschende wollten rausfinden, warum Klebeband so klingt. Im Fachmagazin Physical Review E schreiben sie, dass das Geräusch durch Risse zu erklären ist. Sie entstehen beim Abziehen des Klebebands - und zwar sehr schnell. Und das verursacht bei niedrigem Luftdruck Stoßwellen.

Um das Phänomen zu analysieren, machten die Forschenden ein Experiment mit Hochgeschwindigkeitskameras und Mikrofonen. Dabei zeigte sich, dass sich die Risse schneller ausbreiten als der Schall in der umgebenden Luft. Die Forschenden sagen, dass das entscheidend ist für das kreischende Geräusch.

