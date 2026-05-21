Egal, wie alt es ist: Gold behält immer seinen Glanz.

In den Physical Research Letters erklären jetzt zwei Forscher, warum das Edelmetall einfach nicht rostet. In Computersimulationen hat das Team beobachtet, wie sich die Goldatome an der Oberfläche verhalten - und wie sie mit Sauerstoff interagieren. Normalerweise führt der Kontakt ja dazu, dass Metalle rosten.

Das Geheimnis der Goldatome: An der Oberfläche ordnen sie sich immer wieder neu an. Dadurch haben Sauerstoffmoleküle keine Chance, mit dem Gold zu reagieren. Die Simulationen haben gezeigt, dass das ohne das ständige Umordnen anders wäre.

Die Erkenntnisse sind auch für die Industrie interessant. Dort wird Gold zum Beispiel als Katalysator verwendet, um Kohlenmonoxid aus Autoabgasen unschädlich zu machen. Je mehr man über das Verhalten von Goldatomen weiß, desto effektiver lässt sich der Stoff einsetzen.