Ein Basketballspiel ohne das Quietschen von Turnschuhen wäre nicht komplett.

Ein Team der Harvard-Universität wollte rausfinden, was genau physikalisch hinter dem Geräusch von Schuhen und Hallenboden steckt. Dazu wurden Experimente gemacht, mit Hochgeschwindigkeitskamera und Mikrofon. Entscheidend für das Quietschen ist demnach das Profil des Schuhs.

Ratschen vs. Quietsch-Ton

Wenn eine Gummisohle über den Hallenboden rutscht, kommt es zu einer wellenförmigen Verformung. Hat die Sohle ein Profil mit Rillen, sorgt das für den quietschenden Ton. Bei glatten Sohlen ohne Profil entsteht dagegen ein Geräusch, das sich eher wie ein Ratschen anhört. Das Quietschgeräusch hängt also stark von der Struktur der Sohle ab. Es lässt sich auch gezielt beeinflussen, wenn man die Struktur oder auch die Dicke des Gummis verändert. Die Forschenden haben so auch ein Musikstück aus Star Wars nachgequietscht.

Klingt nach viel Spaß, das Ganze hat aber laut Studienteam auch neue Erkenntnisse für die Materialwissenschaft gebracht.