Warum wir auf Eis ausrutschen

Warum rutschen wir, wenn auf dem Boden Eis ist?

Dafür gibt es eigentlich schon lange eine wissenschaftliche Erklärung. Und zwar, dass der Druck und die Reibung unserer Schuhsohle das Eis auf der Oberfläche ein bisschen schmelzen lassen, und wir dann auf diesem Wasserfilm ausrutschen. Drei Wissenschaftler der Uni Saarbrücken werfen diese Erklärung aber jetzt über den Haufen. Sie sagen: Es ist ganz anders. Und zwar so: Im Eis bilden die Wassermoleküle eine regelmäßige, geordnete Kristall-Struktur. Die Moleküle weisen in dieselbe Richtung. Kommt jetzt ein Schuh oder die Kufen eines Schlittschuhs dazu, dann werden diese Moleküle ins Chaos gestürzt. Der Schuh hat an seiner Oberfläche nämlich auch Moleküle, und einige Eismoleküle richten sich dann nach denen aus. Heißt: Die Eis-Ooberfläche gerät durcheinander, und das verursacht dann das Rutschen. Das ist eine komplett andere physikalische Erklärung als die, die bisher gängig ist.