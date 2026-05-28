Welche Seite nach dem Wurf einer Münze oder eines Würfels nach oben zeigt sollte eigentlich Zufall sein.

Ein Physiker der ETH Zürich sieht das anders. Er sagt: Egal wie symmetrisch oder glatt ein Würfel hergestellt wird: Eine der sechs Flächen wird immer etwas häufiger nach oben zeigen. Er und sein Team sind mit Blick auf Verschlüsselungstechnologien auf der Suche nach einer Maschine, die perfekte Zufälle produziert.

Chips können den Zufall verstärken