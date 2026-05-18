Hörsaal oder Kneipe? Das geht beides - beim "Pint of Science"-Festival.

Die Idee: Forschende halten ihre Vorträge in Kneipen und zeigen da auch wissenschaftliche Experimente. Das Format wurde 2012 von britischen Doktoranden und Doktorandinnen in einem Pub gegründet.

Nach Angaben der Veranstalter findet das Festival in mehr als 500 Städten in 28 Ländern statt. In Deutschland sind gut 20 Hochschulstädte dabei - unter anderem Köln, Gießen, Ulm und Magdeburg. Auch in drei Berliner Kneipen gibt es Nerd-Wissen am Tresen: Da geht es zum Beispiel um den Lebenszyklus von Malaria-Parasiten, besondere Zellen im Gehirn und die Entwicklung von Medikamenten.

Das "Pint of Science"-Festival von heute (18.05.2026) läuft bis Mittwoch.