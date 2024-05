Wer sich Wissenschaft anhören will, kann das ab Montag (13.5.2024) am Kneipentresen machen.

Das Wissenschaftsfestival Pint of Science geht ein weiteres Mal an den Start - in 400 Städten weltweit, auch in Deutschland. Dabei halten Forschende ihre Vorträge in Kneipen und zeigen dort auch wissenschaftliche Experimente. In Deutschland sind 22 Hochschulstädte dabei. Es gibt unter anderem Vorträge in Köln, Kiel und Regensburg.