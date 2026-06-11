Es ist eine Wissenschaft für sich: eine gute Pizza.

Ein Pizzabäcker aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz hat es zum Pizza-Weltmeister gebracht - und zwar mit einer Kreation, bei der Puristen sicher die Nase rümpfen. Der Sieger überzeugte die Jury mit einer Pizza mit lila Kartoffelcreme, frittiertem Wirsing, Thunfischtatar und Pinienkernen, abgerundet mit Zitronenkaviar.

Der Titel wird von einem italienischen Pizzaverband aus Neapel vergeben - deshalb ist der Weltmeistertitel nur inoffiziell. Die Nationenwertung hat übrigens Südkorea gewonnen, vor Puerto Rico und Kanada. Der Pizzabäcker aus Ludwigshafen gewann mit seiner Kreation in der Kategorie "zeitgenössische Pizza".