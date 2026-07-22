In Deutschland gibt es so viele Autos wie noch nie.

Anfang des Jahres waren knapp 49,5 Millionen Pkw zugelassen. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts. Auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen im Schnitt 593 Autos. Das sind noch mal ein paar mehr als vor einem Jahr.

Seit 2008 steigt diese Zahl jedes Jahr. Besonders hoch ist die Autodichte im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Am niedrigsten ist sie in Berlin, Bremen und Hamburg. In den drei Stadtstaaten ist die Zahl der Autos pro Einwohner zuletzt sogar leicht zurückgegangen, während sie in allen Flächenländern weiter gestiegen ist.