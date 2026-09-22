Wie gesund ist unser Planet?

Das hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung untersucht, in seinem "Planetaren Gesundheitscheck". Heraus kam, dass in allen untersuchten sieben Bereichen die Belastung zunimmt und dass schon Grenzen überschritten wurden.

Unterschieden werden neun Belastungsgrenzen, wie etwa die Erderwärmung, Wassersysteme oder die Landnutzung. Sie sind miteinander verbunden, und nur wenn alle Belastungsgrenzen eingehalten werden, dann bleibt unser Erdsystem laut der Definition stabil und widerstandsfähig.

Allerdings sind wir bei sieben dieser Grenzen schon außerhalb des sicheren Bereichs. Die Autorinnen und Autoren warnen, dass sich das zeigt durch Rekordtemperaturen in den Ozeanen, schwere Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und extreme Hitze.