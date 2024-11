Vieles von dem Plastik, das wir so wegschmeißen, landet in der Natur und in den Ozeanen.

Es gibt zwar schon Kunststoffe, die biologisch abbaubar sind, doch im Meerwasser kann sich das Mikroplastik nicht zersetzen, weil es nicht wasserlöslich ist. Forschende aus Japan haben jetzt aber einen neuen, haltbaren Kunststoff entwickelt, der die Ozeane angeblich nicht verschmutzt. Denn das neue Material zersetzt sich im Meerwasser. Zugleich soll es laut der Studie im Fachmagazin Science genauso stark sein wie herkömmliche Kunststoffe und außerdem biologisch abbaubar. Möglich wurde das, weil das Team genau darauf schaute, wie die Strukturen im Kunststoff zusammengehalten werden. Für ihr neues Material verwendeten sie Stoffe, die eine Art Salzbrücke bilden und die von Bakterien verstoffwechselt werden können. Das Plastik war so lange fest, bis es im Meerwasser auf Elektrolyte traf. Dann wurde es in wenigen Stunden instabil und löste sich auf. Zurück blieb ein Pulver. Das kann theoretisch auch wieder aus dem Wasser rausgeholt und recycelt werden.