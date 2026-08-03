Manche Hunde, wie Bulldoggen und Möpse, sind so hochgezüchtet, dass sie gesundheitliche Probleme haben.

Für eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien haben Forscherinnen Tierärzte und -ärztinnen zu ihren Erfahrungen mit Hunden befragt, die eine angezüchtete "Kurzköpfigkeit" haben, die Brachyzephalie. Die Hunde sind der Untersuchung nach körperlich immer geschwächt und haben durchweg Atemprobleme. 97 Prozent der Tiere hatten dementsprechend auch Sauerstoffmangel im Blut. 95 Prozent hatten Schluck- und Verdauungsprobleme, mehr als 80 Prozent Schlafstörungen.

Die Forscherinnen schreiben, dass eine Nasen-OP den Hunden helfen könnte. Denn mehr Luft zu bekommen, würde viele Probleme lösen. Aber vielen Hundebesitzern und -besitzerinnen fehlt das Geld dafür oder sie bezweifeln, dass die OP wirklich nötig ist.