Letzte Woche noch Schnee, diese Woche bis zu 19 Grad - es kommt ein ziemlich krasser Wetterumschwung auf uns zu.

Einige freuen sich auf Frühlingsgefühle, andere kämpfen bei so starken Veränderungen mit Kopfschmerzen, Schwindel und Kreislaufproblemen. Von Wetterfühligkeit ist dann die Rede - aber gibt es die wirklich?

Katrin Graw, Expertin für medizinisch-meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst sagt: Ja. Das wurde in mehreren Studien nachgewiesen. Bei bestimmten Wetterlagen treten einige Beschweren besonders häufig auf. Betroffen sind vor allem Menschen, die eh schon gesundheitlich angeschlagen sind.

Der Deutsche Wetterdienst hat im Netz eine Karte, die zeigt, wie hoch das Risiko für Wetterfühligkeit in bestimmten Regionen gerade ist: Am Dienstag (23.02.) ist das im Westen und Süden von Deutschland der Fall, am Mittwoch (24.02.) im Norden und Osten.