Mit dem Schiff wollte der Polarforscher Ernest Shackleton die Antarktis erkunden. Dann fror die Endurance aber im Eis des Weddellmeeres fest und ging schließlich unter.

Jetzt hat ein internationales Forschungsteam das Wrack des Schiffs in der Antarktis entdeckt. Mit Unterwasserkameras hat es die Endurance in 3000 Metern Tiefe gesichtet - nur ein paar Kilometer von der Stelle entfernt, an der sie unterging. Laut dem Forschungsteam ist das Wrack extrem gut erhalten. Es soll aber nur fotografiert, nicht geborgen werden.

Shackletons Expedition wurde zur Legende

Die Endurance-Expedition ist zu einer regelrechten Legende geworden - vor allem, weil dem Team trotz extremer Bedingungen in der Antarktis die Rettung gelang. Zuerst campierte die Mannschaft um Polarforscher Shackleton monatelang auf dem Eis. Dann machte sich das Team mit Rettungsbooten auf den Weg, eine bewohnte Insel zu erreichen. Im August 1916 konnten dann alle gerettet werden.