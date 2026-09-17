Es gibt ja einige kuriose Meisterschaften: zum Beispiel Gummistiefelweitwurf in Finnland oder die EM im Straßenbahnfahren. In Polen wurde vor Kurzem die Landesmeisterin im Vogelstimmen-Nachahmen gekürt.

Es gibt ja einige kuriose Meisterschaften: zum Beispiel Gummistiefelweitwurf in Finnland oder die EM im Straßenbahnfahren. In Polen wurde vor Kurzem die Landesmeisterin im Vogelstimmen-Nachahmen gekürt.



Dabei konnten sich die Teilnehmenden verschiedene Vögel aussuchen und sie dann mit ihrer Stimme imitieren – oder durch ihre Hände pfeifen. Gewonnen hat Irna Rasiwitsch – mit ihrer Version des Rotkehlchens. Die Jury hat vor allem den angenehmen Gesang gelobt.



Einige tausend Menschen haben dabei zugehört. Der polnische Vogelschutzverein will mit der Meisterschaft den Städtern die Natur näher bringen - und hofft sie so vom Naturschutz zu überzeugen. Damit sie in Zukunft mehr echte Vogelrufe wahrnehmen und auch zuordnen können.

In einer Studie von Forschenden der Uni Tübingen kam heraus, welche Vogelmelodien bei Menschen besonders gut ankommen.