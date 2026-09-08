Vor dem Digitalministerium in Warschau haben am Montag rund 30 Roboter demonstriert - mit Bannern wie "Es ist Zeit für Regeln" oder "Verteidigt Arbeitsplätze". Organisiert hatte den Protest eine Initiative, die damit zeigen wollte, wie KI und Robotisierung den Arbeitsmarkt verändern. Der Organisator hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, wichtig sei, KI so zu regulieren, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt würden.
Neue EU-Regeln sollen schützen
Die EU-Länder setzen seit kurzem die europäische KI-Verordung um, tun das aber auf unterschiedliche Arten. Die meisten Länder statten bestehende Behörden mit KI-Kontrollinstanzen aus. Polen hat dagegen eine neue KI-Sonderbehörde geschaffen, die alleine für die Überwachung zuständig ist. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass sie dadurch anfällig ist für Beeinflussung.