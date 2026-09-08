Eine ungewöhnliche Protestaktion hat in Polen vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz gewarnt.

Vor dem Digitalministerium in Warschau haben am Montag rund 30 Roboter demonstriert - mit Bannern wie "Es ist Zeit für Regeln" oder "Verteidigt Arbeitsplätze". Organisiert hatte den Protest eine Initiative, die damit zeigen wollte, wie KI und Robotisierung den Arbeitsmarkt verändern. Der Organisator hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, wichtig sei, KI so zu regulieren, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt würden.



Neue EU-Regeln sollen schützen