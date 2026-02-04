In den USA ist die Gesellschaft ziemlich stark gespalten. Es gibt das rechte Trump-Lager und es gibt das linke Lager.

Ein Psychologie-Team der britischen Uni Cambridge wollte wissen, wie lange es diese Spaltung in den USA schon gibt und ob sie über die Zeit hinweg stärker geworden ist. Ausgewertet wurden mehr als 35.000 Umfrageantworten seit 1988. Es zeigte sich: Seit 1988 sind die Unterschiede bei Themen wie Familienbild, Abtreibung, Wirtschaft und Krankenversicherung tatsächlich viel größer geworden. Aber: Das meiste davon passierte erst in den letzten Jahren - ab 2008. Damals kam Barack Obama ins Präsidentenamt.

Das Forschungsteam schreibt: Die Einstellungen der Rechts-Konservativen in den USA sind weitgehend gleich geblieben. Verändert haben sich die Links-Liberalen - die haben heute viel liberalere Ansichten als früher. Der internationale Vergleich zeigt: Die USA sind ein Sonderfall, weil beide Gruppen - also Konservative und Liberale - ungefähr gleich groß sind. In anderen Ländern ist das ungleicher aufgeteilt, und dann fühlt sich die Spaltung nicht so extrem an.