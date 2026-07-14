Wer was verändern will, muss Fachleute und gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen.

Eine Studie des Boston College zeigt, dass Menschen in den USA besonders dann bereits sind, zu Handeln, wenn diese beiden Gruppen gemeinsam eine Lösung unterstützen - auch wenn Politik und Industrie dagegen sind.

Für die Studie sollten sich 55.000 Amerikanerinnen und Amerikaner in mehreren Experimenten zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Der Unterschied war jeweils, ob diese Optionen von Forschenden, Mitbürgern, Regierungsstellen oder privaten Unternehmen unterstützt wurden. Dabei ging es um Themen wie Klimapolitik, Elektromobilität, Impfstoffe, KI oder Datenschutz. Es zeigte sich, dass Menschen sich gegen die Haltung von Regierungen und großen Unternehmen stellten, wenn Forschende und Mitmenschen einer Meinung waren. Dann unterstützten die Probanden eher eine bestimmte Politik, spendeten Geld und engagierten sich online.





Jetzt wollen die Forschenden das auch in anderen Ländern untersuchen, in denen die Menschen anderes Vertrauen in Regierung, Wissenschaft, Unternehmen und Mitmenschen haben.

