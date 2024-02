Die Financial Times hat Daten zu den politischen Ausrichtungen von Menschen zwischen 18 und 30 Jahren aus den regelmäßigen sozialen Umfragen verschiedener Länder zusammengetragen. Die Auswertung zeigt: die jungen Männer sind durchweg konservativer eingestellt als ihre Altersgenossinnen.

Besonders große Unterschiede in Südkorea

In Südkorea liegen junge Männer und Frauen besonders weit auseinander. Während Ältere zuletzt sehr ähnlich zueinander wählten, entschieden sich junge Männer viel eher für eine rechte Partei und junge Frauen für eine liberale Partei.



Aber auch in den USA, in Großbritannien und in Deutschland vertreten junge Frauen liberalere Positionen als junge Männer - zum Beispiel in Bezug auf Einwanderung und die Bekämpfung von Diskriminierung.



Mögliche Gründe für die Unterschiede



Die Unterschiede werden so erklärt, dass linkere Parteien mehr Wert auf gleiche Rechte legen, auch die von Frauen. Das macht sie für junge Frauen attraktiver.



Andererseits kann eine Entwicklung zu liberaleren Werten aus der Sicht junger Männer einen Verlust von Privilegien bedeuten. Das wiederum könnte ihr Wahlverhalten beeinflussen.