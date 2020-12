Bei Fällen von Polizeigewalt in den USA sieht man öfter, wie Beamte auf dem Nacken eines Menschen knien.

Ein Neurologie-Team aus den USA warnt vor solchen Einsätzen. Auf dem Nacken knien, Würgegriffe oder andere Fixierungen am Hals seien gefährlich und dürften auf keinen Fall angewendet werden, um jemanden festzuhalten. Die Forschenden haben festgestellt, dass die Anweisungen der Polizeistationen in den USA sehr unterschiedlich sind. Manche verbieten Gewalt am Hals. Einige empfehlen sie allerdings. Und sagen, dass das Abdrücken der Halsschlagader eine sichere, nicht-tödliche Methode sei, um eine Person vorübergehend bewusstlos zu machen.

Forschende: Halsfixierungen müssten dokumentiert werden.

Die Forschenden sagen: Das ist falsch. Immer wenn weniger Blut und Sauerstoff zum Gehirn kommt als normal, könne das schwere Schäden zur Folge haben. Sie fordern, dass Halsfixierungen und Würgegriffe von Beamtinnen und Beamten dokumentiert werden und dass mögliche Folgen dadurch öffentlich gemacht werden.

In Deutschland dürfen Polizistinnen und Polizisten nicht den Hals oder Wirbel fixieren. Es gab aber Fälle, in denen das vorgekommen ist.