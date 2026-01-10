Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat schon heute (10.1.2026) sein Treibhausgasbudget für das ganze Jahr ausgeschöpft.

Das sagt die Entwicklungsorganisation Oxfam, die jedes Jahr den "Pollutocrat Day" berechnet: Ab heute leben die Superreichen treibhausgas-mäßig auf Kosten der übrigen Weltbevölkerung, wenn die 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden soll.

Oxfam rechnet vor, dass eine superreiche Person aus Europa in rund einer Woche so viele Treibhausgase erzeugt wie ein Mensch aus dem ärmsten Prozent der Weltbevölkerung in seinem ganzen Leben. Dabei spiele nicht nur der Lebensstil von Superreichen mit z.B. Privatjets eine Rolle. Sondern auch, wo sie ihren Reichtum investieren - und welche Emissionen damit erzeugt werden.

Oxfam fordert höhere Steuern für Privatjets und andere emissionsstarke Luxusgüter, und dass Superreiche bei der Finanzierung von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung stärker in die Verantwortung genommen werden, etwa mit einer Vermögenssteuer.