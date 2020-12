Polygamie, also eine Partnerbeziehung zu mehreren Menschen gleichzeitig, kommt weltweit gar nicht so oft vor.

Das US-amerikanische Pew Research Center hat Zahlen dazu - aus 130 Ländern. Demzufolge lebten zuletzt zwei Prozent der Weltbevölkerung in einem Haushalt mit mehreren Partnern oder Partnerinnen gleichzeitig. Am häufigsten kommt das in afrikanischen Ländern vor. In Burkina Faso leben 36 Prozent in polygamen Haushalten, in Mali 34 Prozent und in Nigeria 28 Prozent. Dort ist die Mehrehe erlaubt - verbreitet ist sie eher unter Muslimen als unter Christen. Nur im Tschad ist es umgekehrt. Und Polygamie heißt dort: Ein Mann hat mehrere Frauen. In vielen Ländern ist die Mehrfrauen-Ehe verboten. Die Uno sieht darin die Würde der Frau verletzt.

Der Koran erlaubt Männern bis zu vier Ehefrauen, aber auch im Judentum und im Christentum gibt es in den religiösen Schriften Mehrfachehen. In den USA leben bestimmten Gruppen der Mormonen mit mehreren Ehefrauen. Eine Umfrage hatte zuletzt gezeigt, dass jeder fünfte US-Amerikaner Polygamie okay findet. Das sind drei Mal so viele wie noch vor fast 20 Jahren.