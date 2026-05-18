Beim Ausbruch des Vesuv vor fast 2.000 Jahren wurden viele Menschen in Pompeji getötet.

Die glühende Asche hat vieles konserviert, und verrät einiges über das Leben in der Römerstadt. Zum Beispiel: Eines der Opfer war wahrscheinlich Arzt, denn die Person hatte beim Vulkanausbruch ein medizinisches Set bei sich: eine kleine Schieferplatte, mit der vielleicht Salben zubereitet wurden, und kleine Metallinstrumente wie Skalpelle und Pinzetten, vielleicht für chirurgische Eingriffe.

Fachleute vom Archäologischen Park Pompeji vermuten, dass Mediziner in der antiken Stadt zu jeder Zeit im Einsatz waren, nicht nur während ihrer normalen Sprechzeiten. Möglicherweise wollte er den Opfern des Ascheregens helfen. Vielleicht war er aber auch auf der Flucht und hat seine Ausrüstung mitgenommen, um sich anderswo ein Leben als Arzt aufzubauen.