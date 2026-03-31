Altrömische Haushalte hatten üblicherweise einen Hausschrein. In dem brachten die Menschen ihren Hausgöttern kleine Opfergaben dar. Was genau sie dort opferten, dazu liefern Fundstücke aus Pompeji jetzt neue Erkenntnisse.

Die Überreste aus zwei Räucherschalen wurden mikroskopisch und chemisch untersucht. Forschende fanden darin Rückstände von mehreren Pflanzen - Eiche und Lorbeer etwa, die galten in der Antike als heilige Pflanzen. Außerdem gab es Spuren von Wein und Essig.

Ein Fund, der die Forschenden überraschte, war das Räucherharz Elemi. Das stammt vom Canarium-Baum, der im Römischen Reich nicht heimisch ist. Das Harz stammte wohl entweder aus Indien oder aus Afrika südlich der Sahara.

Im Fachmagazin Antiquity schreiben die Forschenden, dass zwar schon bekannt war, das die Römer Handelsverbindungen in diese beiden Weltregionen hatten. Aber dass auch mit dem Räucherharz Elemi gehandelt wurde, wusste man bisher nicht.



