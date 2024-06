In den USA gibt es einen Mann, der den Guinness-Weltrekord hält, für die größte Sammlung versteinerter Exkremente.

Doch damit nicht genug. George Frandsen hat jetzt ein Museum eröffnet, in dem er seine gesammelten Schätze ausstellt. Das berichtet die britische BBC. Das Museum in Williams, Arizona, trägt den treffenden Namen "Poozeum" und rühmt sich damit, Tausende von versteinerten Fäkalien zu zeigen.

Gründer George Frandsen sagt, dass er als Teenager damit angefangen hat, sogenannte Koprolithen, also versteinerte Fäkalien zu suchen, nachdem er in einem Laden für Fossilien zum ersten Mal so etwas gesehen hatte. Er sagt, dass er das lustig und faszinierend fand. Den Guiness Weltrekord hat er seit fast 10 Jahren. Ingesamt besitzt er rund 8.000 versteinerte Exkremente von Tieren aller Art. Darunter auch von Dinosauriern.