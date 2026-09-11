Die Beatles gelten als einflussreichste Band der Musikgeschichte - und das zeigt sich auch in der Wissenschaft.

Denn laut einer Studie im Fachmagazin Plos One sind die Beatles auch die meistzitierte Band in wissenschaftlichen Arbeiten - über Fachgebiete hinweg. Denn offenbar nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr gerne die Texte und Songtitel der Beatles, wenn sie ihre Fachartikel verfassen.

Das zeigt die Auswertung einer Datenbank - Scopus - mit wissenschaftlichen Arbeiten von den 1970er Jahren bis heute. Darin fand ein niederländisches Forschungteam mehr als 3.000 Arbeiten, deren Titel mit Beatles-Songs spielen: Wie der vielzitierte Fachartikel "Attention is all you need", der den Song "Love is all you need" abwandelt.

Die Forscher sagen: Wissenschaftliche Arbeiten beziehen sich oft auf Popkultur. Und wenn sie solche Referenzen gut wählen, sorgt das für Aufmerksamkeit und Reichweite. Beatles-Songs bieten sich besonders an, weil sie weltweit bekannt sind.

Meistzitiert sind "The Long and Winding Road" (798 Treffer), "With a Little Help from My Friends" (209 Treffer) und "Here, There and Everywhere" (129 Treffer). Alle drei Titel lassen sich laut der Studie gut metaphorisch auf den Wissenschaftsbetrieb beziehen.

Das Team schreibt außerdem: Der Optimismus der Beatles-Texte wird in wissenschaftlichen Veröffentlichungen oft ins Gegenteil umgekehrt - zum Beispiel bei der Studie "With a little help from my enemies".