Wenn Insekten Pollen sammeln, dann können sie auch Schwermetalle mit aufnehmen.

Schwermetalle sind giftig für Bienen und Hummeln. Hochdosiert sind sie tödlich, in geringen Konzentrationen stören sie Vermehrung und Futtersuche. Deshalb testen Umweltschutzvereine und Behörden immer wieder, wie stark Bienenstöcke mit Schwermetallen belastet sind.

Eine neue Studie der Uni Cambridge zeigt: Hummeln nehmen oft viel mehr Schwermetalle auf als Honigbienen - bis zu sieben Mal so viel. Vor allem Blei, Chrom und Zinn. Selbst in Regionen mit nur einer geringen Schwermetall-Belastung reichern sich diese giftigen Elemente in Hummeln an.

Das könnte daran liegen, dass Hummeln im Boden nisten und deshalb nicht nur beim Pollensammeln Schwermetalle aufnehmen. Außerdem fliegen Honigbienen viel weitere Strecken zur Nahrungssuche und könnten so kontaminierte Bereiche besser umgehen.

