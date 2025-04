Filterkaffee schön von Hand selbst aufgießen - das hat in der Kaffeeszene ein kleines Revival hingelegt. Ein Physikteam weiß jetzt dank Experimenten, wie man aus Kaffeepulver den meisten Geschmack rausholt.

Im Fachjournal "Physics of Fluids" empfehlen die Forschenden ein Aufguss-Verfahren, das in manchen Regionen schon lange beliebt ist: Heißes Wasser von möglichst weit oben auf das Kaffeepulver gießen, in einem durchgängigen Strahl, in langsamen kreisförmigen Bewegungen.

Am besten nutzt man dazu eine Kanne mit Schwanenhals - also einem sehr dünnem langem Ausguss. Der Strahl daraus sorgt für die beste Vermischung von Wasser und Kaffeepulver und holt so besonders viel Aroma raus, auch aus relativ wenig Kaffee. Das Verfahren ist auch als Pour-over-Kaffee bekannt.