US-Präsident Donald Trump hat seinen Namen schon an vielen Stellen verewigt.

Das renommierte Kennedy Center heißt mittlerweile wie er, ein Flughafen, eine U-Bahn-Station. Zum 250. Geburtstag der USA sollen jetzt auch Dollarnoten gedruckt werden, auf denen Trumps Unterschrift abgedruckt ist. Das wäre eine Premiere.

Eigentlich tragen Dollarscheine die Unterschriften des Schatzmeisters und des Finanzministers. Der sagt, dass jetzt die Präsidenten-Unterschrift mit drauf soll, habe damit zu tun, dass es unter Trump wirtschaftlich besonders gut für die USA laufe. Trump selbst hattte von einem "goldenen Zeitalter" gesprochen.

Als der US-Präsident vor kurzem die aktuellen Wirtschaftsdaten seines Landes vorgestellt hat, sah das allerdings anders aus: Das Wachstum ist deutlich schwächer als erwartet, die Arbeitslosigkeit steigt und die Preise auch.