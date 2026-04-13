Wer einen Tesla fährt, kann auf niederländischen Straßen jetzt die Finger vom Steuer lassen: Die Niederlande erlauben als erstes Land in Europa die Selbstfahrfunktion.

Laut der zuständigen Straßensicherheitsbehörde ist die Voraussetzung, dass der Fahrer oder die Fahrerin im Auto sitzt und alles genau überwacht. Konkret geht es um die Tesla-Funktion "FSD Supervised: voll autonomes Fahren, überwacht."

In diesem Modus übernimmt das Tesla-System die Steuerung einschließlich Lenkung, Bremsen und Einparken. Das darf aber nur unter der aktiven Aufsicht des Fahrers erfolgen, der weiterhin am Steuer sitzt und bei Bedarf eingreifen kann.

In den USA ist es schon erlaubt, dieses System zu nutzen.