Oft werden Details genannt, etwa wo und wie der Mensch Suizid begangen hat. Ein internationales Forschungsteam warnt, dass das zu Nachahmung führt. Es hat 20 Studien ausgewertet, in denen es um die Entwicklung der Suizidraten ging, nachdem Medien Promi-Suizide thematisiert hatten. Demnach schien das die Zahl der Suizide in der Bevölkerung innerhalb von ein bis zwei Monaten um acht bis 18 Prozent zu steigern. Wenn auch die Methode genannt wurde, stieg die Wahrscheinlichkeit für Suizide derselben Art um 18 bis 44 Prozent. Die Forschenden vermuten, dass sich Menschen häufiger mit den Opfern von Suizid identifizieren und er durch die Berichte ein Stück weit akzeptierter wird als Lösung in schwierigen Lagen.

Die Forschenden fordern Medien dazu auf, sich an die Ethikkodizes zur verantwortungsbewussten Berichterstattung zu halten.

Kreisen Deine Gedanken darum, Dir das Leben zu nehmen? Sprich mit Freunden und Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.