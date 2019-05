Ägyptische Flughund-Weibchen klauen männlichen Flughunden teilweise das Essen direkt aus dem Maul. Und die Männchen lassen sich das einfach so gefallen.

Wie kann das denn sein, hat sich ein israelisches Forschungsteam gefragt, als sie dieses Verhalten beobachtet haben. Also haben sie nochmal ganz genau hingeguckt. Stellt sich raus: Die Flughund-Männchen hoffen auf Sex. Und bekommen ihn häufig auch. Inklusive Nachwuchs.

Über ein Jahr haben die Forschenden eine Flughund-Kolonie beobachtet und Vaterschaftstests bei den Flughund-Babys durchgeführt. Im Fachmagazin Current Biology schreiben sie, dass das Geschäft mit dem Futter schon deutlich vor dem Sex beginnt. Ein paar Wochen vorher fangen die Weibchen an, den Männchen das Essen wegzunehmen. So festigen sie ihre Beziehung zu ihnen. Das Ganze gipfelt dann in der Paarung und dem Nachwuchs.