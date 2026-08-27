In Magdeburg in Sachsen-Anhalt haben viele Geschäftsleute mit Migrationshintergrund heute gegen Rassismus und die AfD protestiert.

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl ließen mehr als 150 Ladenbesitzer ihre Geschäfte bis zum Nachmittag zu. So wollten sie zeigen, was fehlen würde, wenn es die von Migranten geführten Geschäfte nicht gäbe. Außerdem gab es eine Protestkundgebung vor dem Landtag in Magdeburg.

Die AfD liegt in den Umfragen in Sachsen-Anhalt klar vorne. Sie lehnt in ihrem Wahl-Programm unter anderem die Zuwanderung "kulturfremder" Fachkräfte ab. Ihr Landesverband in Sachsen-Anhalt ist laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch.