Prototaxites war eines der ersten Landlebewesen und bildete bis zu acht Meter hohe Säulen. Doch was für eine Art Lebewesen es war - darüber rätselt die Wissenschaft seit über 150 Jahren.

Frühere Studien hatten Prototaxites für einen Pilz gehalten, aber so richtig hat das nie gepasst.

Ein Forschungsteam schlägt im Fachmagzin Science Advances nun vor: Prototaxites war weder Tier, noch Pflanze, noch Pilz, sondern gehörte zu einem eigenen, heute ausgestorbenen Reich.

Das Team untersuchte ein besonders gut erhaltenes Fossil aus Schottland und verglich es mit versteinerten Pilzen von derselben Fundstelle. Ihre Röhrenstruktur unterschied sich deutlich. Die Zellwände von Prototaxites bestanden außerdem nicht aus einem für Pilze typischen Material. Das Lebewesen besaß keine Zellwände, weswegen es kein Tier sein konnte, und zu einer Pflanze passte seine Ernährungsweise nicht.

Die Forschenden schließen, dass Prototaxites mit keinem heute existierendem Lebewesen verwandt ist.