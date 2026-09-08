Hat das Selbstwertgefühl einen Einfluss darauf, ob jemand aggressiv ist? Dieser Frage sind Forschende der Uni Bern in der Schweiz nachgegangen. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass in Studien ein niedriges Selbstwertgefühl und stärkere Aggression häufig zusammen auftreten. Unklar war aber, was zuerst kommt und ob es überhaupt einen kausalen Zusammenhang gibt.

Die Metaanalyse mit Daten von mehr als 40.000 Teilnehmenden zeigt: Weder ein niedriger noch ein hoher Selbstwert sagt voraus, ob jemand später aggressiv wird. Umgekehrt ergab sich ein kleiner statistischer Effekt, nämlich, dass mehr Aggression später zu einem etwas niedrigeren Selbstwertgefühl führte. Die Forschenden sagen aber, dass dieser Zusammenhang so klein ist, dass man ihn erst noch genauer untersuchen muss. In jedem Fall sei ein niedriger oder hoher allgemeiner Selbstwert kein erkennbarer Treiber späterer Aggression.