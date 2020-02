Die Wissenschaftszeitschrift New Scientist hat zusammengefasst, wie weit die Forschung dazu ist. Derzeit läuft eine Studie, bei der ein Wirkstoff an Menschen getestet wird, der vorher schon bei Mäusen erfolgreich war. Die Ergebnisse sollen wohl dieses Jahr vorliegen. Der Stoff, der in dieser Studie als Anti-Stress-Spritze getestet wird, ist der Stoff Ketamin. Der wird auch gegen Schmerzen und zur Betäubung bei OPs eingesetzt und zum Teil auch als Partydroge missbraucht.

Die Forschenden sagen, dass Ketamin nicht willkürlich eingesetzt werden sollte, aber dass es möglicherweise helfen könnte, wenn Soldatinnen oder Soldaten, Feuerwehrleute oder Polizisten es kurz vor Einsätzen gespritzt bekommen.

Manche Menschen sind stressresistenter als andere. Das hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, wie unsere Darmbakterien zusammengesetzt sind. Gegen Stress hilft es aber auch, die Psyche zu stärken, zum Beispiel durch Lachen, Entspannung, Meditation, Musikhören oder gute soziale Kontakte.