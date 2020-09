Um anderen zu gefallen, nehmen wir auch mal einen eigenen Nachteil in Kauf.

Und das fängt schon früh an. Ein psychologisches Experiment in China hat den klassischen Marshmallow-Test angewandt und ausgeweitet. Bei dem wird Kindern eine Süßigkeit unter die Nase gehalten und die doppelte Menge in Aussicht gestellt, wenn sie sie jetzt nicht essen und ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen. Beim Test in China spielte dann noch eine Rolle, wer die Wartezeit bestimmte: Waren es Lehrkräfte, warteten die 3- und 4-Jährigen am längsten, bei Gleichaltrigen warteten sie noch halb so lang. Am schnellsten griffen die Kinder aber doch zu dem einzelnen Marshmallow, wenn keine Person die Zeit ansagte, sondern nur allgemein von Wartezeit die Rede war.

Laut den Forschenden ist der Wunsch, andere zu beeindrucken stark ausgeprägt und motiviert menschliches Verhalten in sehr jungen Jahren. Kinder könnten früher als bisher gedacht Hinweise erkennen, was Menschen um sie herum wertschätzten.