Ist es besser, bei Entscheidungen auf den Kopf oder auf den Bauch zu hören?

Diese Frage muss wohl jeder für sich selbst beantworten. Ein Experiment eines Psychologie-Teams aus Potsdam zeigt aber: Bauchentscheidungen sorgen für besonders gute Laune. In dem Versuch sollten 250 Testpersonen jedes Mal, wenn eine Alltags-Entscheidung anstand, auf ein Online-Portal gehen. Dort bekamen sie dann nach dem Zufallsprinzip die Anweisung, ob sie nach dem Bauchgefühl oder durch Nachdenken entscheiden sollten. Im Anschluss an die Entscheidung sollten die Teilnehmenden angeben, wie ihre Stimmung war, wie zufrieden sie mit ihrer Wahl waren und wie leicht sie ihnen gefallen war. In zwei Wochen kamen fast 7.000 Entscheidungen zusammen.

Intuitiv getroffene Entscheidungen fallen uns leichter

Das Ergebnis: Nach Bauchentscheidungen war die Stimmung im Schnitt deutlich besser. Die Studienleiterin sagt: Mit dem Bauch entscheiden wir uns normalerweise für die Option, die wir lieber mögen, das macht gute Laune. Und: Intuitiv getroffene Entscheidungen fallen uns leichter, deshalb fühlen wir uns besser damit. Die Untersuchung ergab auch, dass die Testpersonen die Bauch-Entscheidungen wahrscheinlicher umsetzten. Das sorgte später dann auch für mehr Zufriedenheit.

In dem Experiment kam auch raus, dass sich die Teilnehmenden schon dann besser fühlten, wenn sie überhaupt eine Entscheidung getroffen hatten, bei Bauch-Entscheidungen aber nochmal deutlich besser als bei Kopf-Entscheidungen.