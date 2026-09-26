Gefühle erkennen, sie verstehen und angemessen mit ihnen umgehen - wer diese drei Skills drauf hat, gilt als emotional intelligent.

Und es gibt ja das Klischee, dass Frauen emotional intelligenter seien als Männer. Forschende mehrerer europäischer Unis haben das überprüft. Bei der Neuauswertung von mehr als 1200 Arbeiten weltweit ist rausgekommen: Pauschal stimmt das nicht.

Zwar haben in allen ausgewerteten Studien und Experimenten Frauen höhere Werte erreicht - insbesondere beim Erkennen und Verstehen der Gefühle von anderen Menschen. Allerdings: Die eigenen Gefühle konnten sie nur wenig besser einschätzen als Männer. Und: Beim Regulieren der eigenen Emotionen schnitten Männer und Jungen besser ab.

Warum genau das so ist, klärt die Metastudie im Fachmagazin Emotion nicht. Sie zeigt aber, dass Stereotype über die emotionale Intelligenz pauschal nicht greifen.