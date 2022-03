Freundlichkeit macht erfolgreich.

Das sagen zwei Psychologen aus den USA. Sie haben die Ergebnisse von rund 140 Studien analysiert, in denen es darum ging, wie sich Freundlichkeit auf verschiedene Lebensbereiche auswirkt - zum Beispiel auf die Gesundheit, Beziehungen, aber auch auf Führungsstärke und Leistung im Job.

Laut den Forschenden führte Freundlichkeit in mehr als 90 Prozent der untersuchten Bereiche zu einem wünschenswerten Ergebnis. Kennzeichen für Freundlichkeit sind laut der Studie zum Beispiel im Berufsleben die Motivation an sich selbst zu arbeiten, anderen zu helfen und ihnen gegenüber nachsichtig zu sein. Außerdem gehört wohl dazu die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, Dinge so zu nehmen, wie sie sind und gute Arbeit abliefern zu wollen. Das mache Freundlichkeit zu einer idealen Grundlage für Teamwork.