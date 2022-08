Jemandem was Gutes tun, damit verbreitet man Freude. Und zwar mehr, als man selbst denken würde - sagen eine Forscherin und ein Forscher der Unis Texas und Chicago in den USA.

In einem Park haben sie Menschen eine Tasse heißen Kakao angeboten - die konnten sie behalten oder an andere verschenken. Die meisten entschieden sich für das Verschenken. Die Forschenden teilten den Kakao dann aus und erzählten den Beschenkten, dass jemand seine eigene Tasse an sie weitergeschenkt hatte.

Anschließend sollten die Teilnehmenden einschätzen, wie sich die Beschenkten dadurch fühlten. Es zeigte sich, dass den Teilnehmenden klar war, dass sie dadurch die Laune der Leute verbessert hatten - allerdings unterschätzten sie die Auswirkung ihrer guten Tat etwas, im Schnitt um rund einen Punkt auf einer Skala von 0 bis 5. Ein weiteres Experiment mit einer neuen Gruppe und Cupcakes bestätigte das Ergebnis.