Eine repräsentative Umfrage vom Meinungsforschungs-Institut YouGov zeigt, dass 60 Prozent der Vorhaben schon in diesem Monat scheitern. Auch Fitness-Studios merken das: Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen teilt mit, dass viele Studios in den ersten Wochen des Jahres etwa ein Drittel ihrer Neumitglieder gewinnen. Viele davon enden aber als Karteileichen. Und rund ein Viertel der Kundschaft kündigt den Vertrag im Laufe eines Jahres auch wieder.

Wie es mit dem Vorsatz klappt

Fachleute sagen, dass oft falsche Ziele gesetzt werden. Wenn der Wunsch nicht von innen heraus kommt, sondern vom Arzt oder Partner, könnte die Motivation nicht stimmen. Ideal wäre es, wenn der Vorsatz auch Spaß macht, und dass man damit nicht allein ist.

Daneben sollte man sein Ziel möglichst konkret formulieren: Nicht: Ich will fünf Kilo abnehmen, sondern: Ich will dreimal in der Woche eine halbe Stunde Sport machen. Außerdem sollte man die Messlatte aber auch nicht zu hoch legen und sein eigener Freund bleiben. Selbstbeschuldigungen würden nicht weiterhelfen.