Hund oder Katze - welches Haustier ist besser für unser Wohlbefinden?

Forschende aus den Niederlanden haben das im Fachmagazin Frontiers in Psychology untersucht. Grundsätzlich fanden sie heraus, dass der Kontakt mit Haustieren generell glücklich macht. Bei akutem Stress sind beide Tierarten aber nicht besonders hilfreich.

Bei Katzenbesitzern gab's sogar einen negativen Effekt: Wer in stressigen Momenten mit seiner Katze spielte, bei dem verstärkten sich die schlechten Gefühle. Das muss aber nicht generell so sein - denn die Autoren weisen darauf hin, dass ihre untersuchte Gruppe sehr klein war.

Hunde verstärkten den Stress bei ihren Haltern zwar nicht, verbesserten deren Stimmung aber auch nicht. Die Forschenden sagen: Es kommt vor allem auf die Persönlichkeit und die Vorlieben der Tierbesitzer an, weil beide Tierarten ähnliche emotionale Vorteile bieten.