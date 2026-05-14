Dass Emojis wirken, ist schon länger bekannt.

Laut einer Plos-One-Studie im vergangenen Jahr wirken Nachrichten mit Emojis persönlicher, durchdachter und empathischer. Im Berufsleben scheint das nicht immer der Fall zu sein. Spiegelonline berichtet über ein Experiment der kanadischen Uni Toronto mit über 200 Menschen, die von fiktiven Kolleginnen und Kollegen Mails bekommen haben. Positive Emojis wurden als okay bewertet, aber: ein positives Emoji in Verbindung mit einem negativen Satz wurde als unangemessen und unprofessionell angesehen. Zum Beispiel der Satz: "Du hast einen furchtbaren Bericht abgegeben" und dahinter ein lachendes Emoji.

Die Autorin der Studie erklärt, dass solche gemischten Signale verwirren und passiv-aggressiv wahrgenommen werden können. Sie empfiehlt im Berufskontext nicht zu versuchen eine schlechte Nachricht mit einem positiven Emoji abmildern zu wollen.