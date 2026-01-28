Eine Studie in der Fachzeitschrift Communications Psychology zeigt, dass die Nähe zur KI sogar stärker sein kann als zu anderen Menschen. Knapp 500 Testpersonen haben in Chats kommuniziert. Die Reaktionen stammten entweder von einem Menschen oder einem KI-basierten Sprachmodell.

KI-Antworten erzeugten dabei insgesamt ein vergleichbares Nähe-Gefühl wie Antworten eines Menschen - wenn die Teilnehmenden nicht wussten, dass sie es mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben. In Gesprächen mit emotionalen Themen übertraf die KI sogar Menschen - vor allem, weil der künstliche Gesprächspartner mehr persönliche Informationen preisgab.

Die Forschenden sehen viel Potenzial für KI in Bereichen wie psychologische Unterstützung, Pflege, Bildung oder Beratung. Die Studie macht aber auch deutlich, dass Menschen unbewusst emotionale Bindungen zu KI aufbauen könnten. Deswegen sei Transparenz wichtig, um Missbrauch zu verhindern.



