Hypnose hatte lange einen zweifelhaften Ruf, sie kommt aber inzwischen sogar bei einigen klinischen Therapien zum Einsatz.

Laut einer kleinen Studie im Fachmagazin Nature kann Hypnose auch die Muskelkraft steigern.



Für die Untersuchung wurde zuerst bei 48 Testpersonen die Muskelkraft in der Hand gemessen, und sie sollten angeben, wie stark sie sich auf einer Skala von eins bis zehn fühlten. Die Hälfte der Testleute wurde dann in eine Trance versetzt.



Darin sollten sie an eine Situation denken, in der sie sich besonders kraftvoll gefühlt hatten. Dieses Gefühl sollten sie mit einem Symbol quasi in sich verankern, so dass sie es auch im Wachzustand immer abrufen konnten, sobald sie an das Symbol dachten.



Messbar mehr Kraft in der Hand

Das Ergebnis: Bei den Hypnose-Personen war die gefühlte Stärke direkt nach dem Experiment deutlich größer, eine Woche später auch die messbare Kraft in der Hand - sobald sie an das Kraft-Symbol dachten.



Das Forschungsteam vermutet, dass die Trance erst die Selbstwahrnehmung verändert und das dann Auswirkungen auf die Muskelkraft hat. Wie genau das funktioniert, muss aber erst noch erforscht werden.



Hypnose schlägt unterschiedlich gut an

Die Studienleiterin sagt, Hypnose könnte in Zukunft öfter zum Beispiel im Sport oder bei Reha-Patienten eingesetzt werden. Allerdings räumt sie auch ein, dass Hypnose bei verschiedenen Menschen unterschiedlich gut anschlägt.

Die andere Hälfte der Testpersonen sollte übrigens einen Text lesen, in dem es um Kraft ging - das hatte aber keine nennenswerten Auswirkungen auf gefühlte oder tatsächliche Kraft.