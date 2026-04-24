Wenn es sich lohnt, dann arbeiten Menschen zusammen.

Nach einer Studie im Fachmagazin Nature ist es aber nicht ganz so einfach. Denn die Bereitschaft zur Kooperation nimmt früher oder später ab - selbst wenn die Zusammenarbeit offensichtlich nützlich ist. Forschende haben über fünf Jahre das Verhalten von mehr als 7.000 Menschen in Sierra Leone analysiert, die sich in Gruppen kleinere Geldmengen von der Bank geliehen hatten. Das Prinzip der Mikrokredite: Alle bekommen denselben Anteil und haften gemeinsam für die Rückzahlung. Wird das Geld nicht ordentlich zurück gezahlt, verlieren alle in der Gruppe ihre Chance auf einen weiteren Kredit. Von Rate zu Rate ging trotzdem die Bereitschaft zurück, den eigenen Beitrag zu leisten. In Interviews begründeten die Menschen das mit nachlassender Motivation, Ermüdung oder Trägheit.

Es handelte sich also eher um psychologische Gründe und nicht um kalkuliertes Handeln. Hilfreich wären aus Sicht der Forschenden immer mal wieder Motivationsschübe. Also dass alle in der Gruppe an die gemeinsamen Ziele erinnert werden.