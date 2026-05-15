Draußen in der Natur unterwegs zu sein, steigert die Zufriedenheit im Leben. Und zwar möglicherweise auch deswegen, weil sich dadurch das Bild unseres eigenen Körpers verbessert.

Diesen Zusammenhang hat eine internationale Studie im Fachmagazin Environment International untersucht, mit rund 50.000 Teilnehmenden aus 58 Ländern. Ihr zufolge fördert Zeit in der Natur unser Selbstmitgefühl und sorgt für mehr innere Ruhe, wodurch wir freundlicher mit uns selbst umgehen. Außerdem hilft sie, mentale Erschöpfung aus dem Alltag abzubauen. Beides stärkt die Wertschätzung des eigenen Körpers – und damit das Wohlbefinden.

Das internationale Forschungsteam betont: Naturräume sind wichtige, kostengünstige Ressourcen für die Gesundheit in der Gesellschaft.