Schnelle Entscheidung, gute Entscheidung?

Was soll ich anziehen, was soll ich essen, soll ich mich auf die Stelle bewerben?

Entscheidungen zu treffen fällt manchen Leuten leichter als anderen. Eine neue Studie eines polnischen Forschungsteams bietet vielleicht all denen Trost, die nicht ganz so entscheidungsfreudig sind. Das Team hat nämlich in mehreren kleinen Experimenten herausgefunden: Menschen, die schnell entscheiden, sind nicht besser darin, eine gute Wahl zu treffen.

Schnellentscheider haben mehr Selbstvertrauen

Einen Vorteil hatten die Schnellentscheider in den Experimenten allerdings: Sie besaßen ein größeres Selbstvertrauen und glaubten im Nachhinein eher, dass ihre Entscheidung richtig war. Diese Einstellung kann laut dem Forschungsteam dabei helfen, im Leben Ziele zu verfolgen.

Ihre Studie haben sie im Fachmagazin Plos One veröffentlicht.