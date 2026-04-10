Ein Ausflug in den Wald tut uns gut, das ist schon länger bekannt - zum Beispiel als "Waldbaden".

Laut einer neuen Studie im Journal of Environmental Psychology tut es uns auch gut, wenn wir eine Tonaufnahme aus Wäldern hören - vor allem aus heimischen Wäldern.

Dazu haben Forschende knapp 200 deutschen Studierenden unterschiedliche einminütige Wald-Audios vorgespielt, mit vielen und wenigen Tieren, und aus heimischen oder tropischen Wäldern.

Keine komplexen Geräusche

Am wohlsten fühlten sich die Teilnehmenden nach dem Hören von vertrauten Waldgeräuschen. Gerne mit vielen Tieren, aber nicht zu komplexe Geräusche, denn dann wurde es unangenehm.